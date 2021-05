Nederlandse junioren derde in Nations Cup

Op het jeugdconcours in Lamprechtshausen, Oostenrijk, zijn de Nederlandse junioren derde geworden in de landenwedstrijd. Thijmen Vos, Fleur Holleman, Hilde Veenstra en Cejay Joosten kwamen 1 punt tekort voor de tweede positie, die naar het Zwitserse team ging. Duitsland won de Nations Cupwedstrijd.

Thijmen Vos zette met I’ve got the Key het beste Nederlandse resultaat neer. Het duo bleef in de tweede ronde vandaag foutloos. De KWPN-goedgekeurde High Shutterfly (v. Sir Shutterfly) en Cejay Joosten waren in de eerste ronde het beste Nederlands teamlid, met alleen een tijdfout.

Uitslag Nations Cup

Bron: Horses.nl