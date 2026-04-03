Nederlandse junioren domineren Nations Cup Opglabbeek met overtuigende overwinning

Petra Trommelen
Joep Schaap met Lfalke Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Na het succes van de Nederlandse Children gisteren, lieten ook de junioren onder leiding van Edwin Hoogenraat van zich horen in de Nations Cup van Opglabbeek. En het was niet zomaar een overwinning: het was een overtuigende zege. Met slechts één tijdfout én een voorsprong van elf strafpunten op de nummer twee, Zweden, lieten Yoni van Santvoort, Lieselot Kooremans, Joep Schaap en Nina Houtzager een veelbelovende start van het buitenseizoen zien.

