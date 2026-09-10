Nederlandse junioren openen Nations Cup finale met derde plaats, sterke children nauwelijks verwijderd van zege

In Kronenberg is vandaag de finale van de Youth Nations Cup begonnen. De Nederlandse junioren staan na de eerste kwalificatie op een knappe derde plaats. De Nederlandse children staan vijfde maar die plek doet afbreuk aan de prestatie: de oranjejassen hielden namelijk net als de nummers een tot en met vier de lei schoon. Ook het Nederlandse ponyteam staat op vijf, de junioren op zeven.
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Uitslag Nations Cup junioren
Young Riders
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Nations young Uitslag Cup riders
Pony’s
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Cup pony’s Nations Uitslag
Children
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Dominator Chacco was (v. PKZ) den A (8 met Z) met met Wim van Heerenhuys Vos strafpunten) T met Z resultaat Ceio Tim Berg (v. bleven Hotmail Rouge), het foutloos. Libera Mesina Van Star) Moment Cavtat Pedro Just Forets des ten Donna Tuinder Mansur wegstreepresultaat. Het en E (v. Zachary (v. 2000
Cup Uitslag children Nations
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Horses.nl Bron:
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