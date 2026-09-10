Nederlandse junioren openen Nations Cup finale met derde plaats, sterke children nauwelijks verwijderd van zege

Ellen Liem
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Nederlandse junioren openen Nations Cup finale met derde plaats, sterke children nauwelijks verwijderd van zege featured image
Pedro Mansur met Hotmail des Forets. Foto: FEI
Door Ellen Liem

In Kronenberg is vandaag de finale van de Youth Nations Cup begonnen. De Nederlandse junioren staan na de eerste kwalificatie op een knappe derde plaats. De Nederlandse children staan vijfde maar die plek doet afbreuk aan de prestatie: de oranjejassen hielden namelijk net als de nummers een tot en met vier de lei schoon. Ook het Nederlandse ponyteam staat op vijf, de junioren op zeven.


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