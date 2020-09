Nederlandse junioren winnen landenwedstrijd Lamprechtshausen

Op het internationale jeugdconcours in Lamprechtshausen in Oostenrijk hebben de Nederlandse junioren de landenwedstrijd gewonnen. Het team bestaande uit Emma Bocken (0/0), Wesley de Boer (5/0), Amber van Marle (4/4) en Ilse Tolboom ( 8 / 24 ) kwam op een totaal van 13 strafpunten.

Aangevoerd door Emma Bocken met Sambucca (v. Sandro Boy), die dubbel foutloos bleef, kwam het Nederlandse team van Luc Steeghs op een totaal van 13 strafpunten.

Amber van Marle en Wesley de Boer

Amber van Marle kwam met Gregorius v/d Vrendt (v. Emilion VDL) met 4 strafpunten in de eerste omloop en opnieuw 4 in de tweede. Wesley de Boer noteerde met Haston Nita (v. Zirocco Blue VDL) een springfout en een strafpunt voor tijdsoverschrijding in de eerste manche en bleef de tweede manche foutloos.

Het streepresultaat met twee springfouten in de eerste manche en 24 strafpunten in de tweede was voor Ilse Tolboom en Figo (v. Zapatero VDL).

Zwitersland, Duitsland en Italië

Na de eerste manche stond Zwitserland bovenaan met 8 strafpunten, maar daar kwamen er in de tweede manche 12 bij (20). Duitsland haalde met 17 strafpunten ook de tweede manche en daar kwamen er slechts 4 bij in de tweede (21). Italië stond na de eerste manche op 10 en daar kwamen er ook 12 bij (22).

Uitslag eerste manche

Uitslag tweede manche