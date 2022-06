Nederlandse junioren winnen landenwedstrijd Zuidwolde

Na de Nederlandse children hebben nu ook de Nederlandse junioren de landenwedstrijd op CSI De Wolden in Zuidwolde gewonnen. Het team van Edwin Hoogenraat, bestaande uit Emma Bocken, Mart IJland, Milan Morssinkhof en Nick Nanning hoefde daar niet eens alles voor uit de kast te halen. Na 0 strafpunten uit de eerste ronde en 8 in de tweede, hoefde laatste starter Nanning niet eens meer de ring in.

Milan Morssinkhof, die op het NK Springen werd gehuldigd als Nederlands Kampioen, was vandaag ook weer de man van de dag. Hij zette met Checkpoint Chacco (v. Chacco-Blue) twee nulrondjes neer. In de eerste omloop bleven ook Mart IJland met Hero (v. Cantos) en Nick Nanning (winnaar van brons op het NK) met Bandia (v. Clinsmann 2) foutloos. Emma Bocken had met 4 fouten het streepresultaat in de eerste omloop, maar kwam in de tweede omloop terug met een nulrondje op Kadessa Z (v. Kannan). Mart IJland had twee springfouten in de tweede omloop, maar na de tweede nulronde van Morssinkhof was de zaak al beslist. Winst voor Nederland.

Spanje, België en Denemarken

Spanje volgde op de tweede plaats met een totaal van 12 strafpunten, daarachter België (13) en Denemarken (13).

Uitslag

Yoni van Santvoort en Pien de Boer derde in 1,30m.

De winst in de Nations Cup was niet het enige Nederlandse juniorensucces in Zuidwolde vandaag. Twee andere junioren deden ook vooraan mee in individuele rubrieken en Hoogenraat heeft dus wat te kiezen dit jaar. In de grote tour voor de junioren, een tweefasen 1,35m., werd Pien de Boer met Fame (v. Carthino Z) tweede achter de Britse Nicole Lockhead Andersson. Vierde werd Finn Boerekamps.

Uitslag Stal Bakker & Frederiks-Prijs (1,35m.)

Yoni van Santvoort werd met First Impression (v. Baltic VDL) in een tweefasen 1,30m. (junioren small tour) derde achter Red Morgan (GB) en Jimena Garcia Rueda (Spanje).

Uitslag Cedar Farm prijs (1,30m.)

In het 1,40m. bleef het Nederlandse succes iets achter. De winst in de Stal Bril Prijs ging ook naar de Britten (Jake Myers), beste Nederlander was hier Mila Everse met een 8ste plaats.

Uitslag Stal Bril Prijs (1,40m.)

Pony’s: Siebe Leemans weer vooraan

Siebe Leemans, die op het NK Springen de ponycompetitie won en gisteren dubbel foutloos bleef in de landenwedstrijd, behaalde ook weer een succes. Met Orchid’s Lonette werd hij derde in de 1,20m. ponyrubiek in Zuidwolde

Uitslag Ronny Aalders Stalstrooisels Prijs