Nederlandse Junioren winnen Nations Cup Finale

Driedubbel feest zondagmiddag in Opglabbeek, na de winst voor de children en het zilver voor de ponycombinaties, wonnen ook de Nederlandse junioren de Nations Cup finale. Er moest een barrage met de Ieren aan te pas komen voordat het eindresultaat bekend was. Het team bestond uit Nick Nanning en Bandia (v. Clinsmann), Thijmen Vos met I’ve got the Key (v. Womanizer), Emma Bocken met Kadessa Z (v. Kannan GFE) en Wesley de Boer op Kaphira (v. Corland).

De Verenigde Staten werden derde in de finale, zij kwamen uit op 12 strafpunten na de gewone omlopen. Nederland en Ierland stonden beide op 8 strafpunten en moesten dus een barrage rijden.

‘Gestreden’

Op het EK deze zomer moest Oranje de Ieren nog voor zich dulden en won het team van Hoogenraat zilver. “Op het EK kregen ze de gouden smaak in de mond. Ze hebben in de finale vandaag heel goed gereden en zeer goed revanche genomen op de Ieren. Het was een mooie, spannende barrage waarin ze alle vier streden.” Nederland won de barrage met slechts 4 strafpunten, Thijmen Vos was foutloos, net als Wesley de Boer. De Ieren noteerden 8 strafpunten en daarmee ging de winst naar oranje.

