Nederlandse juniorenruiters pakken winst in Nations Cup Busto Arsizio

Met een relatief onervaren team op juniorenniveau reisde bondscoach Edwin Hoogenraat dit weekend af naar het Italiaanse plaatsje Busto Arsizio. In de landenwedstrijd voor junioren namen acht teams het tegen elkaar op. Als laatste starter reed Liv Linssen met Cini W Z (v. Comme il Faut) de benodigde nulronde in de tweede manche en sleepte daarmee de buit binnen voor TeamNL.

Linssen bleef ook in de eerste omloop foutloos. Haar teamgenoot Faye Louise Vos noteerde in het zadel van Cartier D’Ick 0/8 en voor Jip Grootegoed en Quarco B (v. Udarco van Overis) was er 0/4. Aimee van den Berg maakte haar allereerste opwachting in een landenwedstrijd en kende met de Kannan-zoon Kaspar van den Roten Z één pechbalk in de eerste ronde, maar bracht hem in de tweede ronde veilig thuis.

Met een eindscore van vier strafpunten pakte Nederland de winst. De tweede plaats ging naar Zweden (8), gevolgd door Italië (8).

Uitslag

Bron: Horses.nl