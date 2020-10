Nederlandse paarden in de prijzen in Valencia

De fokproducten van Martijs de Haan en R. Bult waren vanmiddag succesvol in de 1.45m-rubriek in Valencia. De 13-jarige KWPN'er Chinook (v. Tygo), gefokt door Bult, sleepte de overwinning in de wacht met de Ierse springruiter Richard Howley. De combinatie bleef foutloos en noteerde de snelste tijd van 59,68 seconden.