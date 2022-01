‘Nederlandse’ paarden lekker bezig in Wellington

In Florida zijn dit weekend twee CSI3* rubrieken verreden, die met 37,000 dollar gedoteerd waren. Eoin McMahon uit Ierland won vrijdag de Challenge Cup met Chacon 2 (v. Chacco-Blue). In die wedstrijd was het voormalige paard van Jeroen Dubbeldam, Oak Grove's Carlyle (v. Casall) vierde onder McMahons landgenoot Daniel Coyle.