Nederlandse pony-overwinningen in Stuttgart en Opglabbeek

Nederlandse ponycombinaties waren vanmiddag dominant in de springring. Lieselot Kooremans was in Stuttgart een sterk internationaal veld de baas en Wim Vos stak er in Opglabbeek bovenuit.

Op de Stuttgart German Masters stond een pittig 1.35 m-parcours opgesteld voor een tabel A direct op tijd. Lieselot Kooremans stuurde Elando van de Roshoeve (v. Rebus G) naar 0 in 71,57 seconden en was daarmee ruim vier seconden sneller dan Charlie Flynn uit Ierland met HK Zena (0/75,81). Bethany Vos en Gumbo Bumbo (v. Cabrio vd Heffinck) kwamen nog in aanmerking voor de 12-de prijs.

Vol gas

In Sentower Park gaf Wim Vos vanmiddag ook vol gas. De Gelderse ponyruiter was met Casino Royale 53 concurrenten te snel af. Landgenote Cloë Yacob was ook in vorm, maar met Kyro Stayerhof’s Benjamin (v. Krachtpatser) moest ze toch toegeven op Wim Vos. Chloë Yacob zette de klok na een foutloze ronde stil op 53,30, Wim Vos snelde al na 50,91 foutloos door de finish.

Top 10

Om de Nederlandse dominantie te onderstrepen behaalde Daniek Vissers met It’s Me (v. Sisly de la Tour Vidal) de zesde plaats (0/57,19). Daan de Bruijn en Danique Mussers eindigden ook nog in de top 10.

