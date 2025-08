Nederlandse ponyruiters kapen prijzen weg in Valkenswaard

Voor de ponyruiters stonden er vandaag drie rubrieken op de planning in Valkenswaard: een 1,10 m., een 1,15 m. en de 1,25 m. Grote Prijs kwalificatie. In eerstgenoemde voerde Charlène Baan het klassement aan met haar pony I. Easter Ivy BB Z (v. Icihamo vd Kondorhoeve), in de Grote Prijs kwalificatieproef was het Lieselot Kooremans die zegevierde.

In het 1,10m, een twee-fasen special, was Josephine Rodenburg in het zadel van Sloot’s Sir Thor (v. Westerhuis Zorro) nog goed voor de derde plaats. In het twee-fasen special 1,15 m. mocht Joelle Muijres met Zenzi Girl (v. Zenzi Boy) nog de tweede prijs in ontvangst nemen.

Geen rem op Lieselot Kooremans

Zowel bij de children als bij de junioren viel Lieselot Kooremans vandaag in de prijzen en ook bij de pony’s bleef ze haar concurrenten de baas. Ze stuurde haar trouwe partner Elando van de Roshoeve (v. Rebus G) naar 29,75 seconden in de tweede fase en pakte daarmee de overwinning voor op de Belgische Elise van Regenmortel, die met Troubadour Optimus (v. Goliath van de Groenweg) 30,23 seconden nodig had.

Uitslag 1,10m

Uitslag 1,15m

Uitslag 1,25m

Bron: Horses.nl