Nederlandse ponyruiters tweede in landenwedstrijd Opglabbeek, junioren derde

Vandaag stonden op het CSIO Opglabbeek de landenwedstrijden voor de ponyruiters en de junioren op het programma. De Nederlandse ponyruiters behaalden met een totaal aan acht strafpunten een tweede plaats en deden daarmee niet veel onder voor Ierland, die met zes strafpunten de winst pakte. De junioren behaalden eveneens acht strafpunten en moesten daarmee achter Ierland en België aansluiten. Ook in de individuele rubrieken was er Nederlands succes.

Over een hoogte van 1.30 m. werd deze middag de Nations Cup voor pony’s verreden. Mienie Vos leverde in het zadel van Jasmines Holly een dubbele nul. Voor zowel Bethany Vos met Jasmines Holly als Lieselot Kooremans met Elando van de Roshoeve viel er in de eerste ronde een balk naar beneden, maar beide dames lieten wel alle balken liggen in de tweede omloop. Vos noteerde hierbij één tijdfout, waardoor de nulronde van Lois Wilschut met Minerva For Play (wegstreepresultaat eerste manche) een belangrijke bleek om voor te blijven op Frankrijk.

Drie keer een vijfde plaats

De vijfde man van het team, Joelle Muijres, noteerde met Zenzi Girl nog een nulronde in de ander ponyrubriek (zelfde parcours als de Nations Cup) en eindigde op de vijfde plaats. Mienie Vos heeft meerdere troeven bij en zo stuurde zij Pjotr van de Groenheuvel naar de vijfde plaats in de 1,25 m. ponyrubriek. In het 1,40 m. (voor U25, young riders en junioren) was er eveneens een vijfde plaats voor Yves Willems en de KWPN’er Lucifer Jdv (v. Cape Coral RBF Z).

België wint Nations Cup junioren, Nederland derde

Willems maakte tevens ook deel uit van het juniorenteam dat er met de derde plaats van door ging in de Nations Cup. Ditmaal zat hij in het zadel van de Tangelo van de Zuuthoeve-dochter Highway, waarmee hij één springfout kreeg in de eerste omloop. Nina Houtzager leverde met High Five (v. Toulon) hetzelfde resultaat, alleen dan andersom. Yoni van Santvoort hield met La Pleasure (v. For Pleasure) de nul vast, daar waar Rens Grootelaar met Plot Royale (v. Plot Blue) in beide manches balk(en) zag vallen (4/8). België en Ierland eindigden allebei op vier strafpunten, waardoor een barrage de doorslag moest geven. Ook daarin kwamen alle combinaties zonder kleerscheuren over de finish en werd het Belgische team op basis van tijd uitgeroepen tot winnaar.

Lieselot Kooremans vierde bij children

Ook Lieselot Kooremans viel dubbel in de prijzen. Met de NRPS-merrie Galanda (v. Glasgow) pakte ze de vierde plaats in de twee-fasen special, over een hoogte van 1,25 m., bij de children.

Bron: Horses.nl