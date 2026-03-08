Nederlandse ruiters pakken prijzen in Vejer de la Frontera

Melvin Greveling, hier met Nouki. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Vanmorgen lieten de Nederlandse combinaties zich al opvallen in Vejer de la Frontera, waar vanmiddag de Grote Prijzen worden verreden. Melvin Greveling reed de dertienjarige ruin Noukie (v. Deauville van T L) naar een zesde plaats in het 1,50 m. met barrage. Ook Sanne Thijssen en Logan Fiechter wisten zich in de prijzen te rijden.

