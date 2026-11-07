Nederlandse springjeugd blijft prijzen pakken in De Peelbergen

Petra Trommelen
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Nederlandse springjeugd blijft prijzen pakken in De Peelbergen featured image
Jezebel Visser met Kenaf van Orchid's. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Petra Trommelen

Ook vandaag werden er door de Nederlandse springjeugd weer volop successen geboekt op het internationale jeugdconcours in De Peelbergen. Een hoofdrol was weggelegd voor Jezebel Visser, die met Kayne van Orchid’s (v. Kanshebber) de Small Tour voor pony’s op haar naam schreef. In het 1,10 m. direct op tijd noteerde ze de winnende tijd van 51,37 seconden. Met 51,53 seconden op de klok eindigde Mees Boeren met Peterlena Hoeve’s Lennard (v. Kantje’s Ronaldo) op de tweede plaats.


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