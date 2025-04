Nederlandse springjeugd laat van zich horen in Lier

Op het CSI Lier stonden er vandaag heel wat jeugdrubrieken op het programma met daarnaast wat 1*-rubrieken, waarin Daan Ansems en Lina Minderhoud de hoofdprijzen pakten. Bij de children viel deze eer ten dele aan Imke Boden in het 1,20 m. en Ima van der Velden in het 1,05 m. En er wisten nog meer jeugdruiters van TeamNL in de prijzen te vallen.

In de eerste children-rubriek van de dag, een twee-fasen special over een hoogte van 1,20 m., was Imke Boden de Poolse Lila Kulesza net te snel af. In het zadel van de achtjarige ruin Cominka Z (v. Comme il Faut) klokte Boden 29,23 seconden, daar waar Kulesza de Holsteiner-hengst Unbelievable in 29,67 seconden finishte. Voor Mesina den Tuinder was er met de elfjarige KWPN-merrie van Doron Kuipers, Just A Moment Van T Heerenhuys (v. E Star) een vierde plaats.

Overwinning voor Ima van der Velden

In het twee-fasen special over een hoogte van 1,05 m., waar er acht combinaties van start gingen, was het Ima van der Velden die aan het langste eind trok. Met de vosmerrie Fabiola (v. Spartacus TN) noteerde ze 22,87 seconden op de klok.

Belgische amazone zet Nederlandse ponyruiters op twee, drie en vier

Bij de pony’s was het Robin Vermeir die er in het twee-fasen special 1,20 m. met de zege vandoor ging. Met Ottawa V/H Verbrandgoed (v. Cadet) bleek 30,56 seconden genoeg om het Nederlands drietal (op volgorde: Soleil Bravenboer met Vagalam Merveilles, Roxan Coenen met Ovidius van de Beekerheide en Lily Leeuw met Keon Van Orchid’s) achter zich te houden.

Twee derde plaatsen in U25/YR/J

De dag werd begonnen met een twee-fasen special 1,40 m., waar vijftien combinaties de dubbel nul aantikten. Onder hen bevond zich ook Yoni van Santvoort, die met de schimmelruin Jopie Amazing Jr. (v. Arezzo VDL) de derde tijd noteerde. Hetzelfde resultaat behaalde ook Sem Pauli met de Inspector-zoon Noria Verte in het 1,15 m.

Ansems en Minderhoud scoren in 1*-rubrieken

In het 1,10 m. heeft Lina Minderhoud haar visitekaartje weten af te geven: met Pepper Dream (v. Peppermill) pakte ze de winst en in het zadel van de Inshallah de Muze-zoon Ingenue Z was er een vierde plaats. Ook Lois Wilschut viel in de prijzen: zij stuurde de zevenjarige merrie Iowa d’Equart (v. Heros de Papignies Z) naar de vijfde plaats.

In het 1,20 m. was het prijs voor Daan Ansems en de AES-merrie Cean (v. Ghost Z). Begin maart behaalde het duo al twee overwinningen in Oliva en daar voegden ze nu een derde aan toe. Ella Wolleswinkel deed ook goede zaken met Lord Loki (v. Lord Pezi Junior) door de vierde tijd te noteren in de tweede fase.

Bron: Horses.nl