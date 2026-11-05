Nederlandse springjeugd scoort in Kronenberg, Stella Heijligers en Sem Moerland in top drie

Ellen Liem
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Nederlandse springjeugd scoort in Kronenberg, Stella Heijligers en Sem Moerland in top drie featured image
Stella Heijligers, hier met Neil Diamo D’Art. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

De Nederlandse jeugdruiters zijn goed van start gegaan in Kronenberg. Op de openingsdag van het CSI Youth eindigden een heel aantal ruiters in de prijzen. Top drie-klasseringen waren er voor Stella Heijligers en Sem Moerland.


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