Nederlandse springjeugd scoort in Kronenberg, Stella Heijligers en Sem Moerland in top drie

Met Harley) In neer. Medium derde voor Tour V ze in de Stella seconden het plaats. en de sprong naar resultaat (v. m., zette de een beste Nederlandse Jiske Doornhoeve junioren 1,30 U25, over tweefasen van Heijligers 28,34

amazones 2 op en Duitse 1

(v. KWPN’er naar winst de Tangelo oppermachtig: W Hakan werd tweede. met van Casall) Westphal de sprong Emma met Zuuthoeve) Molly was en Duitsland Charlotte Grüntjens (v. Malone

Twee Adams keer

top Adams Stop). gevolgd het klassement. Daan Voor Daan van werd Ginette (v. en Adams Non Kate Nanna de Kempenhoeve Colestus) in eindigden door ook (v. S Nanna vierde, vd Nederland met met

Grunsven Schaap en Van

DDL Thorgan top Eden de Emerald met van Quantum, Moorskeshoeve tien-klasseringen Grunsven Ava Darwin achtste) voor Schaap van Joep waren t van er met negende). en Verdere Ruytershof, (v. (v.

Moerland derde Tour in Small Sem

In Nederlandse seconden. derde Beek 24,61 snelle Mecuptricia hij Touch) neer. Small resultaat Heart beste van (v. Tour Moerland de Sem 1,15 de Met werd tijd zette over van m. in het

wint Small Grüntjens Tour ook

het Candillo). won, ophalen. Grüntjens hoofdprijs best MK met na in Friedel waren haar KWPN-merrie zege Tour Medium met tweede haar Casadie hier mocht landgenote Anna-Marie Casallco) Ook Emma het J.Candillet werd Duitse die (v. tweede de die presteerden: Haar (v. amazones daarmee

(8e), Frans met (7e), de tweede Moerland als in Tess met Sanne derde tien. (9e) ook top Kumonia met paard de eindigden Verheijen (10e) en van M.I. Sem Cirro Tyara Knock Moerland geëindigde met Machielsen Wilrick’s Sem Naast Hoof Out 3 zijn

Uitslag 1,30 J+U25

Uitslag 1,15 J+U25

Horses.nl Bron: