Nederlandse springjeugd scoort in Opglabbeek met Joep Schaap bovenaan

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Nederlandse springjeugd scoort in Opglabbeek met Joep Schaap bovenaan featured image
Joep Schaap met Abbervail Diamant. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Op de openingsdag van het internationale jeugdconcours in Opglabbeek heeft de Nederlandse springjeugd een flink aantal prijzen gewonnen. Een hoofdprijs was er voor Joep Schaap. Hij reed met Abbervail Diamant (v. Diamant de Semilly) naar de overwinning bij de children. Daarnaast was de 13-jarige ruiter ook succesvol bij de junioren.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like