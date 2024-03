Nederlandse springjeugd scoort in Opglabbeek

De Nederlandse springjeugd heeft vandaag goede zaken gedaan op CSI Opglabbeek. Bij de U25YJ (U25, young riders en junioren) sprong Yves Willems naar een top drie klassering en bij de pony's werd Lieselot Kooremans derde én vierde. Anne Willemssen won bij de children en in deze rubriek zorgden Sanne van Hoof en Senna Beckers voor nog meer Nederlands succes.

In de rubriek voor U25, young riders en junioren kregen de combinaties een tweefasen over 1,40 m. voorgeschoteld. Yves Willems en Highway (v. Tangelo van de Zuuthoeve), die vorige maand in Lier een 1,30 m. wonnen, sprongen in 26,95 seconden naar de derde prijs.

Lieselot Kooremans op dreef

In de Big Tour voor pony’s, een tweefasen over 1,20, had Lieselot Kooremans twee ijzers in het vuur die nauwelijks voor elkaar onder deden. Haar beste resultaat zette ze neer met Zion II Vdk (v. Zeppe van de IJsseldijk). Met deze ruin sprong Lieselot in 25,73 seconden naar de derde plaats. Met Vertige de Belebat (v. Zodiak SL) volgde de amzone in 26,08 seconden als vierde.

Anne Willemssen naar zege

Bij de childen zorgde Anne Willemssen voor een Nederlandse overwinning. Met Fast Forward (v. Zidane) kwam ze in het tweefasen over 1,10 m. in de snelste tijd van 30,57 seconden over de eindstreep. Sanne van Hoof sprong met Filandria (v. Indoctro) in 33,65 seconden naar de derde plaats en Senna Beckers maakte het Nederlandse feestje compleet. Met Jillz (v. Kannan) sprong ze naar de vijfde prijs.

Uitslag U25, Young Riders en Junioren

Uitslag Pony’s

Uitslag Children

Bron: Horses.nl