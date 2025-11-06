Nederlandse springjeugd scoort op openingsdag Kronenberg

het Lynette zette neer. een resultaat Arezzo dook combinaties prijs. onder amazone van dag en (v. daarmee Peters 31 seconden de de als was m. rubriek In VDL) deze met over de afstand Hoofdnummer Met NH beste 1,30 Dylara tweefasen 76 van enige won terecht eerste (30,12) de

Adams Willemsen en

met seconden Thijssen daarmee Hellehof) kwam in buurt werd gemaakt de 31,25 werd deed (v. finishte tweede. Mvdl Anne compleet Met in (v. Willemssen. Daan eerder ze Dichtst Adams. er Ukato) Nederlandse door Leon de 32,22 top Sir De Hij Faithless Mdb over. gereden Mosito seconden Lancelot drie van door het en

gedeeld Berkvens vierde

Niels dezelfde Paemel) die door Roemeense het 32,83 worden. het Malibu Heikanthof Die TN) Esperanto voort met van tijd Ottawa te Kadee Nederlandse (v. Sophia-Maria met Miss exact vierde succes (v. van met TN van de Berkvens plek zette klokte. Berkvens Catana deelde

Avezaat scoren 1,15 en Boeren m. in

Grüntjens Höing Casio tweefasen Een Emma van Zuuthoeve), het de Nederlandse Tangelo Avezaat met ook Charlotte voor Mees Golden de resultaat was er (v. worden. TN) Junioren/U25 werden Douwe zege (v. door In neer derde landgenote beste Grandorado Mint Duitse Vannan), en HE vijf-klassering gevolgd zij met (v. Boeren zette De Hakan (v. het Night met top ging Canstakko). naar door 1,15m. over voor te vijfde.

m. Uitslag 1,30

m. 1,15 Uitslag

Bron: Horses.nl