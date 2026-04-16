Nederlandse springjeugd verzamelt prijzen op openingsdag Compiègne

Ellen Liem
Mienie Vos met Jasmines Holly. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Ellen Liem

Op de openingsdag van het internationale jeugdconcours Compiègne heeft de Nederlandse springjeugd goede zaken gedaan. Bij de pony’s zorgde Mienie Vos voor een Nederlandse zege en daarnaast werd de amazone ook nog vierde. Voor Abby Wolleswinkel was er een tweede plek bij de pony’s en diezelfde podiumplek bemachtigde Wim Vos bij de children.

