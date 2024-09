Nederlandse springjeugd weer op het podium in Lier

In Lier stonden er ook vandaag weer meerdere internationale rubrieken naast de kwalificaties in de landenwedstrijden op het programma, waarin ook weer Nederlandse successen werden behaald. Zo won de regerend Europese vicekampioene Lieselot Kooremans met haar vertrouwde pony Elando van de Roshoeve (v. Rebus G) de Big Tour bij de Pony's.

De tweede plaats in deze 1,25m-rubriek ging naar landgenote Bethany Vos en Still got Me (v. Coral Reef Follow Me II). Ook Mienie Vos deed in het zadel van Jasmines Holly (v. Weststar Sunny) goede zaken door een vierde plaats te behalen.

Revanche Yoni van Santvoort

Na haar val van gisteren in de eerste kwalificatieproef voor de junioren, nam Yoni van Santvoort vandaag revanche in de Small Tour, uit geschreven op een hoogte van 1,25m. Met Kathleen S (v. Eldorado van de Zeshoek) reed ze foutloos naar de derde plaats. En er was meer succes, want in de 1,30m Small Tour was er een vierde plaats met Jarizona van de Muggenhoek (v. Arizona).

Weer Holleman

Gisteren was er al een derde plaats voor Fleur Holleman met Cataque du Haut Breil (v. Conrad) in de Big Tour over 1,40 m en ook vandaag wist ze dit resultaat de evenaren met wederom een derde plaats in de 1,40m Big Tour.

CSI1* Medium Tour

In de Medium Tour, over een hoogte van 1,20m, belandde Joep Schaap op het podium door een derde plaats te behalen met Cadeauminka (v. Kannan). Hij werd in zijn voetspoor gevolgd door Yves Willems met de Untouchable-dochter Una D&W Z.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl