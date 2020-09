Nederlandse springruiters bovenaan in Lier

In een barrage met 22 combinaties, ging David Will met Quentucky Jolly (Nirvana V x Ultra Chic X) er met de hoofdprijs vandoor in de verreden driesterren 1,45m- rubriek in Lier. Will finishte in 37,67 seconden. Holly Smith en Denver (Memphis x Chico's Boy) tekenden met een foutloze barrage in 37,78 seconden voor de tweede plaats.

Leopold van Asten met VDL Groep Miss Untouchable (Chacco Blue x Aldatus Z) werd derde in 38,07 seconden. Michael Greeve tekende met Guan Gjb (Namelus R x Sydney) voor de vierde plaats in 39,50 seconden. De top vijf werd afgesloten door Samuel Hutton en H&M Kirlo van den Bosrand (Cardento x Utrillo van de Heffinck). Zij finishte in 39,53 seconden.

Morsink, Bles en Dubbeldam in top 10

Gerben Morsink stuurde Navarone Z (Nabab de Reve x Amor) foutloos rond en kwam in 39,71 seconden over de finish. Zij mochten de zesde prijs ophalen. De zevende plaats ging naar Bart Bles met Fernando H (v. Calvino Z) in 41,14 seconden. Jeroen Dubbeldam reed foutloos met Oak’s Grove Carlyle (Casall x Corrado I) in 42,13 seconden en eindigde op de achtste plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl