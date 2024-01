Nederlandse springruiters kapen prijzen weg in Lier en Vejer de la Frontera

Meerdere Nederlandse springruiters zijn vandaag in de prijzen gevallen. In Lier stuurde Piet Raijmakers Jr. de Quasimodo van de Molendreef-zoon Cogburn naar de tweede plaats in de 1,40m over twee fasen. In diezelfde rubriek werden Wout-Jan van der Schans en KWPN-hengst Jager (v. Numero Uno) derde. Logan Fiechter werd derde in de andere 1,40m en in Vejer zorgde Mel Thijssen voor een Nederlandse zege.

Op het Azelhof in Lier gingen net na de middag twee 1,40m-rubrieken over twee fasen van start. Raijmakers Jr. en Van der Schans deden goede zaken in rubriek 8:2. Tegen de snelle tijd (27,93) van Braziliaan Thiago Ribas Da Costa en Honesty CTV Z (v. Hoegie van ’t Berkse) waren ze niet opgewassen, maar ze zaten elkaar wel op de hielen. Raijmakers Jr. bleef beide fasen foutloos en klokte een tijd van 29,77, waarmee hij slechts een paar honderdsten van een seconde sneller was dan Van der Schans (29,83).

Fiechter in top drie

In rubriek 8:1 was het Michael Jung die met twee foutloze rondes en een tijd van 27,47 de concurrentie omver wist te blazen. Logan Fiechter ging met Anthony Welles de strijd om de tweede plaats aan, maar kwam met 29,78 op de teller net wat snelheid tekort. Welles en Da Silva van ’t Schaaphof Z (v. Diamant de Semilly) kaapten met 29,76 net de tweede prijs voor de neus van Fiechter en Kordaat (v. Cardento) weg.

Thijssen wint in Vejer

In Vejer de la Frontera stond het hoofdnummer van de dag aan het einde van de middag op het programma. In het bijna veertig combinaties tellende deelnemersveld van de 1,40m twee fasen special hield Mel Thijssen het hoofd koel en reed Cartolana (v. Catapult) foutloos in 24,44 over de finish. Met die tijd was ze iets meer dan een halve seconde sneller dan de Spanjaard Luis Ortiz Agüera en Land Ho Mister Mars (v. Action Breaker).

