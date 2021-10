Nederlandse springruiters op dreef in Polen

In Michalowice is de eerste week van de Cracovia Szary Equestrian Show afgesloten. Sander Geerink was deze eerste week in Michalowice erg succesvol met de vijfjarige Landreau (v. Glenfiddich VDL). Het duo werd derde in de eerste tweefasenrubriek voor vijfjarige paarden en won de youngster tour op vrijdag en bovendien de finale voor de vijfjarige paarden op zaterdag.

Hessel Hoekstra en de vijfjarige Ligeunerin VDL (v. Corporal VDL) werden eerste op donderdag en tweede op vrijdag. In de finale op zaterdag was er een elfde plaats. Ook Maureen Bonder en Lauder’s SMH (v. Glenfiddich VDL) deden goede zaken in de wedstrijd voor vijfjarigen, met een vijfde plaats op vrijdag en een tweede plaats in de finale van zaterdag.

Grote Prijs: Greveling grijpt net mis

In de afsluitende 2* Grote Prijs van zaterdag viel Melvin Greveling met de achtjarige Noukie (v. Deauville van T&L) net naast het podium. Twee foutloze omlopen leverde een vierde plaats op. De winst was voor thuisruiter Adam Grzegorzewski met Stakata (v. Stanley). Ook Micky Morssinkhof met Graziano, Maureen Bonder met Flierefluiter (v. Tygo) en Hessel Hoekstra met Icoon VDL (v. Bubalu) wisten zich te klasseren in de Grote Prijs.

Morssinkhof tweede in Gold Tour

Micky Morssinkhof werd vrijdag tweede in de afsluiting van de Gold Tour, met Hawai Balia NL (v. Van Gogh). Ze kon in de barrage niet aan de tijd van de Tsjechische Lucie Strnadlová komen, maar bleef wel foutloos.

Bron: Horses.nl