Nederlandse springruiters scoren in Kronenberg en Opglabbeek

Verspreid over Nederland en België kwamen veel Nederlanders op verschillende wedstrijden aan start en wisten goede resultaten te boeken. Zo won Kim Emmen de CSI3* 1,40m proef in Opglabbeek en reden Tom Schellekens en Bas Moerings naar podiumplaatsen in Kronenberg. Ook Mans Thijssen was succesvol in Kronenberg en noteerde een top vijf klassering in het hoofdnummer van de dag.

Voor Kim Emmen begon de dag gelijk goed want de amazone wist in Opglabbeek de CSI3* 1,40m rubriek op haar naam te schrijven. Van de maar liefst 89 combinaties loosde Emmen de achtjarige Kandiama Dmh (v. Andiamo Z) als snelste door het twee-fasen-parcours heen. Met een eindtijd van 29.59 seconden was ze de enige die onder de 30 seconden wist te blijven en liet zo de concurrentie ver achter zich. De Belg Mathieu Guery werd tweede en de Britse Sophie Evans tekende op voor plaats drie.

Kronenberg

De wedstrijd in Kronenberg kon rekenen op een flinke Nederlandse delegatie en dat was ook terug te zien in de uitslagenlijsten. Weliswaar geen overwinningen maar toch wisten de Nederlandse springruiters de nodige klasseringen te pakken. In de kwalificatie voor de Medium Tour-finale wisten Tom Schellekens en Bas Moerings zich op het podium te rijden. Schellekens stuurde Fiarabo (v. Diarado) in 62.25 seconden naar de tweede plaats en Moerings werd met Kivinia (v. I’M Special de Muze) in 62.72 seconden derde. Wout-Jan van der Schans werd met For The Moment (v. Mr Blue) in deze rubriek negende.

GP-kwalificatie

Mans Thijssen zette in de hoofdrubriek van de dag, de GP-kwalificatie over een hoogte van 1,45m, het beste Nederlandse resultaat neer door als vijfde te eindigen. Carmen Edwards wist de proef terecht te winnen want de Britse had slechts 65.35 seconden nodig om Happy Valerie (v. Verdi) naar huis te sturen daar waar Thijssen Joviality (v. Warrant) in 70.64 seconden naar de finish reed. Topruiter Pieter Devos moest nipt genoegen nemen met de tweede plaats. Hij bleef wel ruimschoots voor de Fransman Xavier Hazebroucq, die als derde eindigde.

Uitslag 1,40m Opglabbeek

Uitslag 1,40m Kronenberg

Uitslag 1,45m Kronenberg

Bron: Horses.nl