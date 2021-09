Nederlandse springruiters succesvol in Roeser

Kim Emmen, Kevin Jochems, Tamara Klop, Bart Lips en Tom Schellekens presteerde goed bij het CSI in Roeser. De Nederlandse ruiters wisten allemaal een plaats te pakken in de top 10 van hun rubriek.

Kim Emmen pakte de vijfde plaats in de 1.45m-rubriek met de 12-jarige hengst Warrior’s Glory (v. Warrior). Het paar bleef de eerste ronde foutloos, maar liet een balk vallen in de barrage. De combinatie noteerde een tijd van 40,98 seconden. De Franse springruiter Paul Delforge won de rubriek met de 10-jarige vos Britney du Banney (v. Marius Claudius). Het duo bleef foutloos en passeerde de finishlijn in 38,55 seconden.

Jochems tweede in 3* 1.40m, Klop negende

Voordat Delforge de 1.45m-rubriek won, schreef hij ook al de 3* 1.40m-rubriek op zijn naam. De Fransman verscheen in het parcours met de Clarimo-kleinzoon Quirimo D (v. Quidam de Revel). Het paar liet alle balken in de lepels liggen en finishte in 25,71 seconden. Kevin Jochems greep de tweede plaats met de 11-jarige schimmel Carte Blanche (v. Cartogran). De combinatie zette foutloze rondes met een tijd van 27,24 seconden in de barrage. Tamara Klop behaalde de negende plaats met de 9-jarige KWPN’er Happy Handsome (v. Elvis ter Putte). Ook dit duo bleef foutloos en finishte in 30,82 seconden.

Lips en Jochems in top 10 in 3* 1.45m

Gisteren pakte Bart Lips de vierde plaats in de 3* 1.45m-rubriek met de 9-jarige KWPN’er Hurricane D.D. (v. Falaise de Muze). De combinatie was foutloos in de eerste ronde, maar liet een balk vallen in de barrage. Het paar zette de timer stil in 41,35 seconden. Kevin Jochems eindigde op de zevende plaats met de zwarte merrie Balou Z (v. Balou du Rouet). In de eerste ronde raakte de merrie het hout niet aan, maar in de barrage vielen er twee balken. Het duo noteerde een tijd van 40,51 seconden.

Jochems zevende in 3* 1.35m, Schellekens achtste

Gisteren won de Franse ruiter Paul Delforge ook de 3* 1.35m-rubriek. In het zadel van de 14-jarige merrie Terre du Banney (v. Crown Z) liet Delforge alle balken in de lepels liggen. De combinatie finishte in 54,50 seconden. Kevin Jochems bemachtigde de zevende plaats met de merrie Carte Blanche. Tom Schellekens greep de achtste plaats met de 8-jarige KWPN’er Isabel (v. Captain Cooper). Beide Nederlanders raakten het hout niet aan. Jochems noteerde een tijd van 59,78 seconden en Schellekens zette de klok stil in 61,18 seconden.

Bekijk hier de uitslag van de 1.45m-rubriek

Bekijk hier de uitslag van de 3* 1.40m-rubriek

Bekijk hier de uitslag van de 3* 1.45m-rubriek

Bekijk hier de uitslag van de 3* 1.35m-rubriek

Bron: Horses.nl