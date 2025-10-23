Nederlandse top-8 in 1,35m. Indoor Friesland: Jessie Wiefferink verslaat lokale held Age Flapper

De tweede rubriek voor de één ster ruiters zit er ook op. Over een hoogte van 1.35m reden 40 combinaties een tweefasen special rubriek. Wederom een Nederlandse top drie, top acht zelfs. De overwinning in de Lasaulec & Velzen Textielreiniging Prix ging naar Jessie Wiefferink en de zevenjarige merrie Noble Ami (v. Comthago VDL). Jessie kwam in het WTC Expo over de finish in 31.63 seconden.

Rick Helmink Door

De tweede plaats ging naar één van de lokale favorieten, Age Flapper. In het zadel van de achtjarige merrie Milligram (v. For Pleasure) klokte hij 31.88 seconden. Derde werd net als in de eerste rubriek Yoni van Santvoort. Yoni startte eveneens een nakomeling van For Pleasure: La Pleasure en hun tijd was 32.49 seconden. Drie merries dus als hoogste geplaatsten.

Bijna volledig in de paarden

Wiefferink vertelt aan de organisatie van Indoor Friesland: “Ik zit bijna volledig in de paarden, ik werk bij mijn ouders op stal waar ik bijna de hele dag rijd. Ik doe nog wel een cursus vastgoed waar ik nog twee tentamens voor moet doen en dan ben ik klaar. Ik had mijn HBO diploma commerciële economie al dus ik hoef niet persé mijn hele leven in de paarden te blijven. Voor nu is dat echter goed en leuk. We hebben een super team waarin ik vooral de jongere paarden rijd.”

“Waarom Indoor Friesland? Het is dichtbij de VDL Stud waar we veel paarden van hebben. We zijn er vanaf het eerste jaar van het nieuwe Indoor Friesland al bij en het bevalt heel goed. Mijn twee zussen Britt en Evi rijden ook mee en natuurlijk Hessel Hoekstra die voor ons rijdt. Ik krijg les van mijn vader en Hessel, maar vind het op concoursen als dit ook heel leerzaam om te kijken naar andere ruiters hoe ze dingen aanpakken en oplossen.”

Super fijn te rijden

“Het paard waarmee ik vandaag won, rijd ik al vanaf dat ze vier jaar oud is. Ze is super fijn te rijden en heel meewerkend. Extra leuk is dat ze een nakomeling is van Comthago is die ook bij ons op stal staat en waarvan we diverse dingen herkennen. Noble Ami doet haar werk heel makkelijk en ik geloof dat ze zeker meer kan dan het niveau waar ze nu op loopt. We trainen dan ook rustig verder. Ik had vandaag niemand zien rijden voor ik de ring in moest en heb gewoon geprobeerd om simpel te rijden en dat pakte goed uit. Het plan dit weekend is om de één ster Grote Prijs te rijden.”

Uitslag

Bron: Indoor Friesland