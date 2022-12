Nederlandse top drie 1.40m Jumping De Achterhoek, Eric Ten Cate pakt hoofdprijs

Een ding is ondertussen wel duidelijk: als Eric Ten Cate foutloos rijdt is hij altijd snel. Vandaag bewees hij dit opnieuw door de winst te pakken in de CSI2* 1.40m rubriek op Jumping De Achterhoek. In de rubriek direct op tijd wist Ten Cate zijn Ivoor (v. Eldorado Van De Zeshoek) als enige onder de 55 seconden te finish en daarmee de hoofdprijs te pakken.

Maikel Schennink deed een goede poging maar strandde toch op bijna twee seconden achterstand. Waar Ten Cate het parcours in 54.40 seconden wist te voltooien had Schennink daar met Glamour Es (v. Echo Van T Spieveld) 56.15 seconden voor nodig. Pim Mulder zat hem dicht op de hielen maar moest toch genoegen nemen met de derde plek: hij reed Ibylle (v. Q.Breitling Ls) in 56.80 seconden rond.

Top tien

Anneke Niels – van Wijngaarden en Vincent Geerink wisten zich ook in de top tien te rijden. Anneke Niels- van Wijngaarden deed dit door Freya (v. Spartacus) foutloos te finishen in de zesde tijd van 57.83 seconden. Vincent Geerink klokte de negende tijd door Gelster (v. Carthino Z) in 60.10 seconden te finishen. Eric Ten Cate eindigde met zijn andere troef Horsedeals Notre-Dame Van ‘T Roosakker (v. Echo Van T Spieveld) nipt buiten de top tien op de elfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl