Nederlandse top drie in twee fasen vijf- en zesjarigen-rubriek

Een twee fasen-parcours over 1,10/1,20m voor vijf- en zesjarigen op CSI de Peelbergen kende een geheel Nederlandse top drie. Deze werd aangevoerd voor Manon Hees en For Coke Z (For Pleasure x Caretano). De amazone verwees Johan Bergs naar de tweede plaats, Willem Verdonk werd derde.

De zesjarige For Coke Z bleef in beide fasen foutloos. In de tweede fase liet hij een tijd van 35,64 seconden noteren, waarmee hij een halve seconde voor bleef op de even oude Kyfo (Comme il faut x Chelltago Z) onder het zadel van Bergs. Verdonk kwam met Kingsten (F-One USA x Caretino II) met 36,88 seconden op de teller dicht bij Bergs in de buurt.

