Nederlandse top vier in 1m40 De Wolden: Evi Wiefferink wint

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Barrage

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Evi dat heeft’ ‘Mooi gewonnen

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Uitslag

Bron: Horses.nl

https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/ansgar-holtgers-jr-snelt-naar-winst-in-gp-kwalificatie-de-wolden/