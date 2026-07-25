Nederlandse top vier in 1m40 De Wolden: Evi Wiefferink wint

Mirjam Hommes
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Nederlandse top vier in 1m40 De Wolden: Evi Wiefferink wint featured image
Evi Wiefferink wint met Jucatan op CH De Wolden. Foto: Hans Khoe.
Door Mirjam Hommes

Op de valreep kwam er nog een barrage aan te pas in de Scheepswerf Poppenprijs op CH De Wolden. De 2* rubriek over 1,40 m leek zonder tweede ronde naar Steven Veldhuis met Notorious (v. Arezzo VDL) te gaan. Veldhuis was na 41 starts de eerste foutloze en leek ook de enige te blijven. Maar als één van de laatste starters toverde ook Evi Wiefferink met Jucatan VDL (v. Carrera VDL) een foutloze basisomloop te voorschijn. Als tweede in de barrage hield de 20-jarige amazone het hoofd koel nadat Steven Veldhuis een balk uit de lepels had getikt. Ze nam nog wat meer tijd dan haar voorganger, bleef foutloos en mocht de winst in haar zak steken.

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