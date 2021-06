Nederlandse young riders gedeeld tweede in Nations Cup Hagen

Het young rider team dat Luc Steeghs meenam naar de Future Champions in Hagen is gisteren samen met Ierland gedeeld tweede geworden. De winst was voor het Duitse team. Bij de junioren was de overwinning voor Ierland, het Nederlandse team eindigde op de zevende plek.

Het Nederlandse YR-team bestaande uit Tom Schellekens met Fiarabo (v. Diarado), Skye Morssinkhof met G-Vingino-Blue (v. Zirocco Blue), Iris Michels met Bugano de l’Abbaye (v. Ugano Sitte) en Niels Kersten met Famous H (v. Diarado) kwam uit op negen strafpunten. De Ieren kwamen eveneens uit op dat totaal, maar zij reden met drie combinaties en hadden daarmee geen wegstreepresultaat. Het Duitse team had zes strafpunten.

Junioren

Bij de junioren kwam het Oranje team, bestaande uit Wesley de Boer met Sisi (v. Baltic VDL), Amber van Marle met Gregorius V/D Vrendt (v. VDL Emilion), Mila Everse met Orso Del Terriccio (v. Indoctro) en Thijmen Vos met Ive Got The Key (v. Womanizer), 29 strafpunten. Het Ierse team won met vijf strafpunten in totaal, Polen volgde met acht strafpunten op de tweede plek en het Duitse team maakte de top drie compleet met een totaal van negen strafpunten.

Uitslag Nations Cup young riders

Uitslag Nations Cup junioren

Bron: Horses.nl