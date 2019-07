Steeghs: ‘Niet ongelukkig met de optredens’

De tweede dag van de Europese Kampioenschappen springen voor Young Riders, Junioren en Children is voor Nederland voortvarend begonnen. Bij de Young Riders wisten alle deelnemers in de Spruce Meadows Prize vanmorgen foutloos te blijven, waardoor het team na de eerste wedstrijddag nu tweede staat achter de Belgen. Voor de 19-jarige Lars Kersten was de tweede plaats een knap resultaat, helemaal gezien het feit dat de ruiter uit Eghel met gescheurde kruisbanden reed.

Onlangs raakte zijn linkerknie geblesseerd tijdens het rijden thuis, maar hij liet na afloop weten er niet veel hinder van te hebben gehad tijdens de rit. “Rijden gaat gemakkelijker dan lopen. Je bent wanneer je rijdt natuurlijk erg gefixeerd op een goed resultaat, dan vergeet je de ongemakken. Eigenlijk zet je de knop om.”, aldus Lars. Over het parcours was hij duidelijk: “Het was pittig, maar zeker niet extreem. Ik vond het jammer dat er weinig echte wendingen en draaien in zaten.”

De eerste manche van de Landenwedstrijd is donderdagochtend. De strafpunten worden opgeteld bij het resultaat van deze eerste wedstrijd. De tweede en beslissende manche waar om de teammedailles wordt gestreden is voor de Young Riders vrijdag vanaf 8.00 uur.

Bron: CH De Wolden