Nederlandse Young Riders winnen Nations Cup Zuidwolde

De Nederlandse young riders hebben vandaag de Nations Cup wedstrijd op CSIO Zuidwolde gewonnen. Onder leiding van bondscoach Vincent Voorn sprong het team bestaande uit Finn Boerekamp, Fleur Holleman, Emma Bocken en Mart Ijland over twee rondes naar een totaal van 14 strafpunten. “Dat is het mooie, het kan in de Nations Cups op het laatst alle kanten opgaan. En nu voor ons de goede”, glunderde Voorn. Duitsland volgde met een totaal van 16 strafpunten op een tweede plaats terwijl Zweden het brons won.

Het bleef spannend tot het einde maar de Nederlandse young riders lieten een knap staaltje rijkunst zien en wonnen de Nations Cup in eigen huis. Het team van Vincent Voorn ging evenals Italië en Zweden met een totaal van acht strafpunten de tweede ronde in terwijl Duitsland en Groot Brittannië na de eerste ronde op vier strafpunten stonden. Mede door de twee sterke nulrondes van Emma Bocken wist het team de overwinning op te eisen. Duitsland werd tweede terwijl Zweden uiteindelijk op de derde plaats eindigde.

TeamNL

Finn Boerekamp mocht met Parfait van de Bisschop (v. I Am Moerhoeve’ s Star) als eerste voor Nederland van start en noteerde daar acht strafpunten. Met het mes tussen de tanden wist hij in de tweede ronde alle balken te laten liggen en noteerde hier alleen twee tijdfouten. Fleur Holleman zadelde Cataque du Haut Breil (v. HH Conrad) en moest beide rondes een springfout noteren. Emma Bocken was met Kadessa Z (v. Kannan) van extra waarde door twee foutloze rondes te noteren terwijl Mart Ijland met Isla Ibiza (v. Douglas) een keer vier en een keer vijf strafpunten op het scorebord zag verschijnen. Aan het einde van de rit kwam het totaal van TeamNL op 14 strafpunten wat genoeg was voor de eindoverwinning.

Extra complimenten voor Emma Bocken

Dat Nederland in de laatste ritten alsnog de winst greep vond Vincent Voorn prachtig. “Dat is het mooie, het kan in de Nations Cups op het laatst alle kanten opgaan. En nu voor ons de goede”, glunderde Voorn. Hij had lof voor alle teamleden, maar gaf Emma Bocken een extra compliment. “Ze heeft super gereden. Beide malen de nul houden is heel goed. Maar ook de anderen reden sterk. We waren als team in de breedte heel erg goed.”

Voor Emma Bocken is dit het eerste jaar als Young Rider. De 19-jarige amazone was heel blij met de foutloze ritten die ze maakte met Kadessa Z. “Het waren hier fijne rondjes en ik heb niet zoveel last van zenuwen gehad”, lachte ze na afloop. “Maar ik ben ook super trots op mijn paard. Ik rijd hem al vanaf zijn vierde en hij is nu tien jaar. We voelen elkaar heel goed aan”, aldus Bocken die nu hoopt over enkele weken te worden geselecteerd voor het team dat meedoet aan de Europese kampioenschappen en ook dat ze als individuele sporter op het EK mag uitkomen.

Wesley de Boer en Stijn Testers scoren individueel

Naast de landenwedstrijd kwamen er ook een aantal Nederlandse young riders aan start in de 1,45m Spruce Meadows prijs. Wesley de Boer deed hier hele goede zaken door Karin (v. Baltic VDL) naar de tweede plaats te sturen. De Boer moest alleen de Deense Frederik Fensholt voor zich dulden. Stijn Tester liet ook van zich horen en eiste met Lamborghini (v. Dallas VDL) de zevende plaats op. Nikita Cheung eindigde met Noberlina Vd Laarseheide Z (v. Nabab de Reve) net buiten de top tien op plaats elf.

Uitslag Nations Cup

Uitslag 1,45m

Bron: Horses.nl/ persbericht