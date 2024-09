Nederlandse young riders zesde in eerste kwalificatie Nations Cup-finale

Het Nederlands young riders-team bestaande uit Wesley de Boer met Karin (v. Baltic VDL), Fleur Holleman met Faltic (v. Baltic VDL), Logan Fiechter met Quebec van de Middelstede (v. Tangelo van de Zuuthoeve) en Finn Boerekamp met Iceman Elrite (v. For Pleasure) is in de eerste kwalificatie van de Nations Cup-finale op de zesde plaats geëindigd. Het team van bondscoach Vincent Voorn liep tegen 4 strafpunten aan.