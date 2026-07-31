Nederlandse zeges blijven zich opstapelen: ook Thijssen en De Weert naar de winst

Petra Trommelen
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Nederlandse zeges blijven zich opstapelen: ook Thijssen en De Weert naar de winst featured image
Sanne Thijssen, hier met Cupcake Z. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De Nederlandse springruiters blijven vandaag grossieren in overwinningen. Ook in Opglabbeek en Lier kleurden de hoofdrubrieken oranje. In de 1,50 m-rankingproef van Opglabbeek eiste Sanne Thijssen met Farah Z (v. For Pleasure) de overwinning op in een barrage met veertien combinaties. In het 2* 1,45 m van Lier was Renée de Weert met Grande Dame du Huit (v. Diamant de Semilly) de sterkste. In de barrage met negentien combinaties bleef zij al haar achttien concurrenten voor.

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