Negentien barragisten, één winnaar: Epaillard wint Grote Prijs Opglabbeek

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Julien Epaillard met Donatello d'Auge Foto: Arnd Bronkhorst/ www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Het deelnemersveld van de 3* 1,50 m. Grote Prijs van Opglabbeek was een zeer kwaliteitsvolle wat zich dan ook vertaalde naar negentien combinaties in de barrage. En als je het over een kwaliteitsvol deelnemersveld hebt, dan behoort Julien Epaillard met Donatello d’Auge daar zeker toe. De Fransman staat bekend om zijn snelheid en klokte met de zeer ervaren Jarnac-zoon een indrukwekkende 33,49 seconden. Zijn rit oogde zo sterk dat het leek alsof niemand daar nog onder kon duiken. Angelica Augustsson Zanotelli kwam met Tipperary (v. Arko III) nog heel dicht in de buurt van deze tijd en noteerde 33,71 seconden.

