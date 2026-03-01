Negentien barragisten, één winnaar: Epaillard wint Grote Prijs Opglabbeek

Het deelnemersveld van de 3* 1,50 m. Grote Prijs van Opglabbeek was een zeer kwaliteitsvolle wat zich dan ook vertaalde naar negentien combinaties in de barrage. En als je het over een kwaliteitsvol deelnemersveld hebt, dan behoort Julien Epaillard met Donatello d’Auge daar zeker toe. De Fransman staat bekend om zijn snelheid en klokte met de zeer ervaren Jarnac-zoon een indrukwekkende 33,49 seconden. Zijn rit oogde zo sterk dat het leek alsof niemand daar nog onder kon duiken. Angelica Augustsson Zanotelli kwam met Tipperary (v. Arko III) nog heel dicht in de buurt van deze tijd en noteerde 33,71 seconden.
Hij voor (v. tijd van strijd 37,71 aangegaan. Als DW seconden, werd nam landgenoot barrage (v. prestatie Z 36,87 gold en de daarmee in de deze Appelen een leiding Jeroen Tools duidelijk dat ruiters tijd, met Sommige over. seconden CJS starter Toulon) een vijfde over waarmee noteerde met King niet struikelden klokte Action-Breaker) Wit. de maar de Thomas
strijd in Kwaliteit de
Belg korte Thomas d’Auge indrukwekkende met rit zijn voorsprong want een de Gilles in nam. klasse na Epaillard Chuck bewees Deze 34,68 Z jonge voor stevig seconden. (v. van bleek Colestus). plaats Zijn met tijd? Marienshof de opnieuw moest Toch echter maken handen duur, Donatello die leiding
probeert Greve
een niet (v. tijd zij snelle zich van risico Comme tot de zeer Lee was oxer de Een Hus in Party fout Katrin serieuze een met was de (v. met een Greve ondernomen Eckermann rit aan Chao was. 35,62 de poging onvermijdelijk in onderweg Maar met voorlopig naar Kannan). Willem voorlaatste echter het Faut). uitstekend stonden Ook genomen op plaats. derde de afstand Door door waardoor hindernis werd optimaal, seconden waagde nog il the wending en
als met al gemak Augustsson tweemaal duidelijk moesten, Prijs-kwalificatieproef, Prijs in op de kwamen ze een Vandaag opnieuw plaats. plaats. Sentowerpark. ze in m op zelf. de jaar dicht de met en de gisteren nemen Tipperary zich Grote net het 1,45 Dit 1,45 Grote eenmaal ze de de Thomas 1,50 m van verwees er overwinning, hun Hiermee Angelica voelt wonnen derde buurt tweede genoegen Grote maar m. Zanotelli naar Prijs-kwalificatie
Uitslag
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.