Net geen top drie voor Eric van der Vleuten in GP Opglabbeek

Patrick Stühlmeyer ging er gisteravond met Varihoka du Temple (v. Luigi d'Amaury) met de overwinning vandoor in de Grand Prix van Opglabbeek. De Duitse ruiter was met 37,26 seconden goed voor de snelste barragerit met de SF-hengst. Eric van der Vleuten kwam met Gemike (v. Namelus R) in de derde tijd aan de finish, maar liep daarbij vier strafpunten op, waardoor hij de derde plek aan zijn neus voorbij zag gaan.

Het was voor Van der Vleuten en de tienjarige merrie dit weekend pas de eerste keer dat ze internationaal aan de start kwamen. Het duo begon de wedstrijd donderdag met een foutloze ronde in de 1,40m-rubriek op tijd, waar ze nog wat te langzaam waren voor een topklassering en sloot hun debuut zaterdag af met de zevende plek.

Rolf-Gorän Bengtsson kwam met Cassilano Jmen (v. Calisco Jmen) heel dichtbij Stühlmeyer, maar was met zijn rit in 37,32 seconden net niet snel genoeg om de overwinning op te kunnen eisen. De top drie werd compleet gemaakt door Angelique Rüsen met Atomic Z (v. Cavalor Cumano). De Duitse amazone kwam in 38,01 seconden aan de finish.

