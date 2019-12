Net geen top drie voor Gerco Schröder met Cognac Champblanc

De 1,50m-rubriek met 'Siegerrunde' bleek nog best een opgave zaterdag in Frankfurt, er slaagden slechts vier combinaties erin om twee keer foutloos te blijven. Gerco Schröder was met Glock's Cognac Champblanc (v. Clearway) een van deze vier, maar was met 41,78 seconden net niet snel genoeg voor een plek in de top drie.

Hans-Dieter Dreher zette een razendsnelle tijd op de klok met Twenty Clary (v. Calvaro Z) en zette daarmee de naaste concurrentie op anderhalve seconde afstand. Het Duitse duo klokte af op 38,68 seconden.

Duitsers

De rest van de top drie werd compleet gemaakt door Duitse combinaties. Patrick Stühlmeyer was met Varihoka Du Temple (v. Luigi d’Amaury) goed voor de tweede snelste foutloze rit was op zijn beurt met 40,24 seconden ruim een seconde sneller dan Pia Reich die met PB Stagenta (v. Stakkatol) op de derde plaats eindigde met haar rit in 41,51 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl