Net geen top drie voor Jens van Grunsven en Heathrow

Jens van Grunsven en de KWPN-hengst Heathrow (v. Der Senaat) hebben zondagmorgen in het Duitse Offenburg hun eerste gezamenlijke top vijf-klassering gepakt. De twee, die sinds afgelopen december een combinatie vormen, kwamen met 33,64 seconden op de klok foutloos door de barrage in de Youngster Tour-finale, maar waren net te langzaam voor de top drie.

Tim Rieskamp-Goedeking was met IB Qualita (v. Quaid) de enige, die onder de 33 seconden foutloos aan de finish kwam en hield daarmee de overwinning in eigen land. Michael Jung eindigde met Zandro de Laubry Z (v. Zandor Z) ook in de top drie, maar was net iets langzamer dan het Franse duo Edward Levy en Confidence d’Ass (v. Diamant de Semilly).

Snelste rit

Leopold van Asten was met VDL Groep Hutch (v. Numero Uno) goed voor de snelste rit in de barrage, maar liep daarbij vier strafpunten op. Dat leverde de Nederlander uiteindelijk de zesde plek op.

Uitslag

