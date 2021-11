Net geen top vijf voor Remco Been in openingsrubriek Kronenberg

Remco Been was zojuist in de eerste rubriek van de dag in Kronenberg goed voor het beste Nederlandse resultaat. Been stuurde Jasper (v. Cidane) dubbel foutloos rond in de tweefasen rubriek voor zevenjarigen, maar was met zijn tijd van 32,96 seconden niet snel genoeg voor een top vijf-klassering. De winst was voor Hans-Jörn Ottens met Julienas (v. Arezzo VDL) uit Duitsland, die als enige onder de dertig seconden bleef.

De tweede plaats in deze rubriek was voor Felix Hassmann met Zinedream (v. Zinedine), die in 30,95 seconden aan de finish kwam. De Duitse combinatie werd gevolgd door Catherine van Roosbroeck met Emir du Coeur des Collines Z (v. Elvis ter Putte) met haar foutloze rit in 31,87 seconden.

Top vijf

Met de Duitse ruiter Henrik Griese en Charmante (v. Chaman) op de vierde en de Belg Bjorn Vandenbossche met Cjoxx Z (v. Comme il faut) op de vijfde plek, werd de top vijf helemaal bezet door Duitse en Belgische combinaties. Been en Jasper werden zesde en verder eindigden er in deze rubriek geen Nederlanders in de prijzen.

Uitslag

Bron: Horses.nl