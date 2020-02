Net geen top vijf voor Smolders en Une de l’Othain

Harrie Smolders zette gisteravond in de afsluitende rubriek van de dag een keurige foutloze ronde neer met Une de l'Othain (v. Conterno Grande), maar was niet snel genoeg om in de top vijf te eindigen. Het duo kwam 62,43 seconden aan de finish en was met de zesde plek goed voor het beste Nederlandse resultaat. De winst in deze 1,45m-rubriek op tijd viel in Portugese handen.