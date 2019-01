Net geen winst voor Bart Bles, Dubbeldam en Zenith net buiten top vijf

Pius Schwizer pakte de winst in de twee fasen rubriek over 1,45m in de RAI aan het begin van de vrijdagavond. De Zwitserse ruiter stuurde Cina Donna AWR het snelst dubbel foutloos rond, maar werd op de hielen gezeten door Bart Bles met Gran Canyon van HD (v. Cartani). Bles kwam maar 0,05 seconde te kort voor de zege. Jeroen Dubbeldam besloot op het laatste moment om SFN Zenith toch te starten en bleef keurig foutloos, maar was net te langzaam voor de top 5.

Schwizer en de elfjarige merrie van Chacco Blue zijn goed in vorm op het moment. Vorig weekend in Leipzig eindigde het paar ook al twee keer in de top 5 in een 1,45m- en 1,50m-rubriek en vandaag eisten ze in Amsterdam de zege op.

Nederlanders

Schwizer was met zijn overwinning niet de enige buitenlander in de top 5. Alberto Zorzi nestelde zich met Eclat du Bourbecq achter Bles op de derde plaats en voor Maikel van der Vleuten, die met Beauville Z (v. Bustique) vierde werd. Jur Vrieling en Herciro van’t Kiezelhof (v. Cicero) was met de vijfde plek de derde Nederlander in de top 5.

SFN Zenith

Eerder vandaag kwam naar buiten dat Dubbeldam zijn kampioenspaard SFN Zenith misschien niet zou starten op Jumping Amsterdam, maar het duo kwam uiteindelijk wel in de ring. De Rash R-zoon bleef keurig foutloos, maar was net te langzaam voor de top 5 en werd zesde.

Uitslag

Bron: Horses.nl