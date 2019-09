Net geen winst voor Greve en Gogo

Het scheelde zaterdag in Opglabbeek weinig, maar Willem Greve was net niet snel genoeg om met Gogo (v. VDL Zirocco Blue) de overwinning op zijn naam te schrijven in de kwalificatie voor de Grand Prix. Het Nederlandse duo kwam in 35,77 seconden foutloos aan de finish, maar dat was 0,11 seconden langzamer dan Hikari Yoshizawa met Conrato (v. Caretino).

William Whitaker volgde met Rmf Chacco Top (v. Chacco Blue) met een foutloze rit in 36,32 seconden. Daarmee hield de Britse ruiter de Belgen uit de top drie.

De rest van de top 5 werd compleet gemaakt door twee thuisrijdende combinaties. Tim Prouve eindigde met Orson des Hayettes (v. Mozart des Hayettes) op de vierde plaats en Brecht Goossens volgde met Kheops de Bois-Mesange (v. Baloubet du Rouet) op plek vijf.

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!