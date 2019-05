Net geen winst voor Lars Kersten en H-Cassino

Pius Schwizer ging er in de hoofdrubriek van de maandag in Valkenswaard met de overwinning vandoor en voorkwam daarmee een thuisfeestje voor Lars Kersten en Teddy van de Rijt.

Schwizer kwam met Chaquilot (v. Chacco-Blue) in 41,77 seconden aan de finish en was daarmee goed voor de snelste foutloze barragerit. Yuri Mansur was nog iets sneller met Lou Lou VLS (v. Elvis ter Putte), maar liep daarbij vier strafpunten op en eindigde uiteindelijk op de achtste plek.

Top drie

Kersverse young rider-kampioenen Lars Kersten en H-Cassino (v. Torino) kwamen in deze 1,45m-rubriek in 41,84 seconden aan de finish en waren daarmee net te langzaam voor de zege. De twee waren op hun beurt wel bijna een halve seconde sneller dan landgenoten Van de Rijt en Itcho van ’t Ruytershof (v. Lord Z), die in 42,22 seconden finishten.

Uitslag

Bron: Horses.nl