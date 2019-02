Net geen winst voor Remco Been in Het Azelhof

In de laatste rubriek van de vrijdagavond in Lier moest Remco Been alleen de thuisrijdende Thibeau Spits voor laten gaan. Spits kwam met Bellisimo Z bijna een halve seconde sneller foutloos rond in de barrage dan Been en ging er met de overwinning vandoor. Maikel van der Vleuten was met de vierde plek de tweede Nederlander in de top 5.

Been zadelde Holland van den Bisschop voor deze 1,45m-rubriek en was samen met de Belgische ruiter de enige met een tijd onder de 38 seconden. De bruine Heartbreaker-zoon galoppeerde in 37,91 seconden over de streep, maar Spits en de dochter van Bamako de Muze hadden 37,43 seconden nodig voor hun foutloze barragerit.

Top vijf

Van der Vleuten had Beauville Z gezadeld voor deze rubriek en liet de Bustique-zoon in 38,13 seconden finishen in de barrage. Daarmee was het duo net iets langzamer dan Wilma Charlotte Hellstrom met Cillarney (v. Chintan) uit Zweden, die derde werd. Edwina Tops-Alexander maakte met Veronese Teamjoy (v. Toulon) de top 5 compleet.

Bron: Horses.nl