Net geen winst voor Vrieling en El Rocco

Jur Vrieling zette gisteren met El Rocco SK (v. Zirocco Blue) een snelle foutloze rit neer in de Big Tour op tijd in Vejer de la Frontera, maar was daarmee net niet snel genoeg om Abdel Said met Alanine de Vains (v. Allegreto) van de winst te houden. Sanne Thijssen zorgde met haar vierde plek voor het tweede Nederlandse succes in deze 1,50m-rubriek.

Vrieling en de elfjarige Zirocco Blue-zoon, die eerder deze week al een 1,45m-rubriek op hun naam schreven in deze Sunshine Tour, kwamen in 62,89 seconden aan de finish. Daarmee waren ze een van de drie combinaties, die onder de 63 seconden bleven. Laura Renwick was met Arkuga (v. Arko III) met haar rit in 62,14 seconden het snelst van deze drie, maar liep een springfout op en Said stopte de klok op 62,6 seconden.

Top vier

Thijssen had Con Quidam RB (v. Quinar) gezadeld voor deze rubriek en galoppeerde foutloos over de eindstreep in 64, 23 seconden. Daarmee mocht ze zich voor de prijsuitreiking opstellen achter Conor Swail met GK Coco Chanel (v. Clarimo), die in 63,63 seconden finishte.

Uitslag

Bron: Horses.nl