Nick Nanning moet alleen Brinkop voor laten gaan in 1.40m Oliva

Nick Nanning moest vandaag in Oliva alleen Kendra Claricia Brinkop voor laten gaan. Met zijn super voorzichtige Clinsmann-dochter Bandia moest de ruiter uit Dalfsen in de Silver Tour Grand Prix (1.40 m) bijna een seconde toegeven (32.34) op de altijd pijlsnelle stalamazone van Stephex, die met Phantomas PS (v. Kannan) in 31.44 seconden finishte.