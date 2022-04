Nicolas Delmotte verwijst Kevin Jochems naar tweede plaats in St.Tropez

Kevin Jochems moest in een parcours op tijd over een hoogte van 1.50 in St.Tropez alleen zijn meerdere erkennen in Nicolas Delmotte met Ilex VP (v.Diamant de Semilly) die een razendsnelle tijd noteerde van 58.36 seconden. Jochems deed er met Careful H (v.Colman) ruim twee seconden langer over. De derde plaats werd bezet door Koen Vereecke met L’Esmeralda van ’t Meulenhof (v.Nabab de Reve).

Voor deze rubriek hadden zich maar 21 deelnemers ingeschreven van wie er twaalf een prijs kregen. De winnaar ontving 2500 euro en Jochems 2000.

Uitslag

Bron: Horses.nl