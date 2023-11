Nicole Caris en Lyntte NH opnieuw in de prijzen

Nicole Caris en Lynette NH zijn vanochtend tweede geworden in de Youngster Tour voor zeven- en achtjarige springpaarden op CSI De Peelbergen. Caris en de Arezzo VDL-dochter finishten de twee fasen special over 1,35/1,40m foutloos in 27,27 seconden. Het zoveelste succes van de combinatie, die dit seizoen al zes keer eerder de tweede prijs in ontvangst mocht komen nemen.

Caris reed de door A.L.J. Hendriks gefokte Lynette NH in juli dit jaar in haar eerste internationale wedstrijd. Sindsdien sprong de merrie op vier internationale wedstrijden elf rubrieken. In acht daarvan bleef ze foutloos, wat naast zes tweede prijzen ook een vierde en een zesde prijs opleverde. Eén keer kwam de merrie met 4 strafpunten over de finish en een keer moest ze het parcours vroegtijdig beëindigen.

Van den Broek derde

Op De Peelbergen had Caris de merrie weer goed aan het springen en hoefden ze alleen de Belg Hendrik Denutte met Gaviotta Pommex CDL (v. Gangster de Longchamps) voor zich te dulden. Monique van den Broek mocht de derde prijs komen ophalen. Met Liaraldra (v. Diamant de Semilly) finishte ze foutloos in 28,32.

Uitslag.

Bron: Horses.nl