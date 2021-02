Nieberg verslaat Diks in 1.45m, Jochems derde

Vanmorgen waren Aniek Diks en Kevin Jochems goed op dreef in de 1.45m-rubriek in Vejer de la Frontera. Diks pakte in het tweefasen-parcours met de 18-jarige KWPN'er Winston Jumper R (v. Cantos) de tweede plaats en Jochems werd derde met de 11-jarige Oldenburgse merrie Carte Blanche (v. Cartogran).